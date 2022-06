von (pol/cak)

Wie die Polizei Pforzheim in einer Pressemitteilung erklärt, habe die 23-Jährige eine andere Frau beleidigt und ihr einen einen Büschel Haare herausgerissen. Als die alarmierten Polizisten die Personalien der mutmaßlichen Angreiferin feststellen wollten, wollte diese erneut ein Frau angreifen.

"Um dies zu verhindern, stellten sich die Beamten der 23-Jährigen in den Weg, als letztere sich jedoch auch dadurch nicht abhalten ließ, hielten sie die Einsatzkräfte an den Armen fest. Hiergegen wehrte sich die Tatverdächtige massiv, sodass die Beamten sie letztlich überwältigen und ihr Handschließen anlegen mussten. Die 23-Jährige biss einen der Polizisten in den Arm und versuchte, ihn anzuspucken. Der Beamte wurde durch die Beißattacke leicht verletzt", so die Polizei.

Auch die Angreiferin wies leichte Blessuren auf, die sie sich möglicherweise während ihrer Widerstandshandlungen zugezogen haben könnte. Die Hintergründe für ihren ursprünglichen, mutmaßlichen Angriff auf die andere Frau sind noch Gegenstand der Ermittlungen.