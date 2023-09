Pforzheim vor 51 Minuten

20-Jähriger aus Pforzheim vermisst: Wo ist Steffen T.?

Der 20-jährgie Steffen T. aus Pforzheim wird vermisst. Das gab die Polizei am Donnerstag in einer Pressemitteilung bekannt. Der junge Mann wurde zuletzt am Mittwoch, 13. September, um 9 Uhr, am Leopoldsplatz gesehen. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass sich Steffen in einer hilflosen Lage befindet.