vor 47 Minuten Nagold Blutiger Streit in Nagold: 17-Jähriger Mann niedergestochen haben

Nach einer körperlichen Auseinandersetzung mit einem Schwerverletzten im Landkreis Calw ist ein 17-Jähriger in Untersuchungshaft. Der Jugendliche soll am Montagabend in Nagold auf einen 20-Jährigen eingestochen haben, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilten.