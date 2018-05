vor 18 Minuten Pforzheim 15-Jährige in Pforzheim angegriffen: Polizei sucht drei junge Männer

Ein 15-jähriges Mädchen ist am Mittwochabend in Pforzheim von drei jungen Männern angegangen worden. Das berichtet die Polizei am Freitag und sucht nun mögliche Zeugen des Vorfalls.