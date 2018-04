In der Nacht zum Freitag gab es auf der A8 zwischen Heimsheim und Pforzheim-Süd eine Geschwindigkeitskontrolle. Dabei ging den Beamten der Polizei Pforzheim ein Raser ins Netz. Der muss nun auf ein anderes Verkehrsmittel ausweichen.

Da staunten wohl auch die Beamten nicht schlecht, denn die Geschwindigkeitsüberschreitung eines 25-jährigen VW-Fahrers war auf für sie nicht so alltäglich. Wie die Polizei in einem Pressebericht mitteilt, überschritt der junge Mann zwischen den Anschlussstellen Heimsheim und Pforzheim-Süd auf der A8 die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 120 um ganze 100 km/h. Der Mann mit dem rasanten Fahrstil muss nun mit einem Fahrverbot von drei Monaten rechnen, zwei Punkte in Flensburg und 600 Euro Bußgeld.

Etwas langsamer, aber dennoch deutlich zu schnell unterwegs, war ein 26 Jahre alter VW-Fahrer: Er überschritt das Tempolimit um 60 Stundenkilometer. Die Autobahnpolizei kontrollierte auf dem Abschnitt der A8 zwischen 2.30 Uhr und 3.15 Uhr. Da um diese nächtliche Uhrzeit weniger Verkehr auf der sonst vielbefahrenen Strecke ist, hatten die beiden VW-Fahrer wohl deswegen freie Fahrt.

Wie die Polizei abschließend mitteilt, müssen sich Fahrer auf der A8 auf verstärkte Geschwindigkeitskontrollen einstellen, vor allem in der Nacht. Denn gerade dann werden oft Fahrer zu schnellerem Fahren verleitet.