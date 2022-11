von ka-news.de

Der Christkindlesmarkt gilt als der größte Weihnachtsmarkt in Karlsruhe. Doch auch in der "Mutter Karlsruhes" kommen Besucher auf ihre Kosten. Denn in Durlach gibt es nicht nur den kleinsten Weihnachtsmarkt auf dem Turmberg, sondern auch einen mittelalterlichen Markt vor dem Durlacher Schloss.

Bild: Thomas Riedel

"Die letzten beiden mittelalterlichen Weihnachtsmärkte sind ausgefallen. Entsprechend herrscht bei uns für dieses Jahr Nervosität und Freude", sagt die Ortsvorsteherin von Durlach, Alexandra Ries, auf einer Pressekonferenz.

Der CIK Weihnachtsexpress

Freude vor allem, da das klassische mittelalterliche Ambiente nach zwei Jahren Corona-Pause nach Durlach zurückkehren wird. "Es wird Vorführungen von alter Handwerkskunst, Schaukämpfen, ein Bühnenprogramm und ein Kinderkarussell im mittelalterlichen Stil. Und das sei nicht alles.

Frank Theurer habe sich als Leiter der City Initiative Karlsruhe (CIK) nämlich die Aufgabe gestellt, all diese Märkte und Veranstaltungen zu verbinden. "Bedenkt man, dass viele Geschäfte und Events, auch der dieses Jahr stattfindende Artvent oder die Seniorenweihnachtsfeier davon Leben, dass Menschen die Stadt erkunden", sagt er.

Die Organisatoren versprechen sich ein buntes Programm. | Bild: Thomas Riedel

"Deshalb wird die CIK regelmäßig ein kleines Bähnchen durch die Stadt fahren lassen, in das bis zu 45 Personen passen. Dieser CIK-Weihnachtsexpress wird jeden Samstag von 13 bis 20 Uhr fahren und kostenlos sein." Kostenlos auch deshalb, da durch die Inflation die Preise auf den Märkten geringfügig erhöht werden müssten. "Dieses Bähnchen wird Einheimische und Touristen von Highlight zu Highlight fahren", so Theurer.

Weihnachtsmarkt Durlach Programm

25.11.2022 bis 21.12.2022

Öffnungszeit: 11 bis 21 Uhr

Programm: Lagerfeuer, Kostümierte Verkäufer, Gaukler-Vorstellungen, Bogenschießen, Schwertkämpfe (keine Uhrzeit angegeben)

Weihnachtsmarkt im Rathaus

11 bis 19 Uhr

An den Adventswochenenden öffnet das Durlacher Rathaus-Gewölbe seine Pforten. Dort können Besucher die Waren von 40 Kunsthandwerkern bestaunen.

Eintritt frei

Adresse: Pfinztalstraße 33, 76227 Karlsruhe

Handwerkskunst auf dem Durlacher Weihnachtsmarkt. | Bild: Carmele/TMC-Fotografie

Weihnachtsmarkt auf dem Turmberg Durlach

16.11.2022 bis Februar 2023

montags bis freitags: 16 bis 22 Uhr

samstags und sonntags: 12 bis 22 Uhr

Das Restaurant "Anders auf dem Turmberg" veranstaltet den "kleinsten Weihnachtsmarkt von Karlsruhe". Die Besucher können in gemütlichen Schäferwagen ihren Glühwein, Sekt und etwas zu Essen zu sich nehmen.

Anfahrt und Parken beim Weihnachtsmarkt Durlach

Der Weihnachtsmarkt in Durlach kann entweder mit dem Auto oder dem Weihnachtsexpress besucht werden. Zum Turmberg ist dann zudem noch eine kurze Fahrt mit der Turmbergbahn nötig. Parkplätze gibt es zum Beispiel in den umliegenden Parkhäusern wie der Amalienbadgarage. Auch bei der Volksbank und "am Blumentor" gibt es Parkmöglichkeiten.