Die Fächerstadt Karlsruhe ist für vieles bekannt: das Schloss, den Bundesgerichtshof und die Pyramide auf dem Marktplatz. Am Wochenende gibt es dort aber auch viel zu erleben.

Diese Auswahl stellt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. ka-news.de möchte einfach einen bunten Strauß an Unternehmungen vorstellen.

4. Mai bis 7. Mai: Die art Karlsruhe

Für viele Menschen gehört das Wochenende Kunst und Kultur. Da kommt die Kunstmesse "art Karlsruhe" wie gerufen. In zehn verschiedenen Themenbereichen, verteilt auf vier Messehallen, können die Besucher in die Kunst des 20. und 21. Jahrhunderts eintauchen.

Ob eigenständig durch die Messe Karlsruhe trotten, oder mit einer Führung: Es gibt immer etwas, zu entdecken.

Öffnungszeiten der art Karlsruhe

Donnerstag 4. Mai: 11 Uhr bis 20 Uhr

Freitag 5. Mai: 11 Uhr bis 19 Uhr

Samstag 6. Mai: 11 Uhr bis 19 Uhr

Sonntag 7. Mai: 11 Uhr bis 18 Uhr

An diesem Wochenende kann man auf der art Karlsruhe wieder viele Kunstwerke bewundern. | Bild: Bernadette Wozniak-Fink

Tickets für die art KARLSRUHE

Tagesticket: Online 23 Euro, Tageskasse 25 Euro

Tagesticket ermäßigt: Online 19 Euro, Tageskasse 21 Euro

2-Tagesticket: Online 31 Euro, Tageskasse 33 Euro

2-Tagesticket ermäßigt: Online 29 Euro, Tageskasse 31 Euro

Abendticket ab 16 Uhr: Online 18 Euro, Tageskasse: 20 Euro

Shuttle zur Messe

Das Messegelände in Karlsruhe ist mit dem Auto oder der Bahn gut zu erreichen. Um es den Gästen noch angenehmer zu machen, gibt es einen kostenlosen Shuttle-Service.

Messe-Express: Die Verkehrsbetriebe-Karlsruhe haben einen Bus-Shuttle vom Vorplatz des Hauptbahnhofes in Karlsruhe eingerichtet, der direkt zum Messegelände fährt.

City-Shuttle: Wer schon in der Stadt ist und nicht extra zum Bahnhof fahren möchte, der kann das Shuttle-Angebot der Firma Hirsch-Reisen in Anspruch nehmen. Dieser Bus hält in der Karlstraße Höhe Ludwigsplatz.

(Symbolbild) Auch 2023 kann man den kostenlosen Shuttle-Service zum Messegelände nutzen. | Bild: Thomas Riedel

Erst die Kunst, dann die Party

Wer nach dem Ansehen der Kunstwerke noch nicht nach Hause möchte, der kann am 6. und am 7. Mai auf der "After art Party" noch ordentlich abfeiern. Die "art Karlsruhe" , "Dom Karlsruhe" und DJ Shahrokh Dini laden in den Hirschhof 5 ein.

Die Location erstreckt sich über die Dom Grill Kitchen Bar, das Guts & Glory, das La Louve und weitere Räumlichkeiten.

Auf drei Tanzflächen kann das Tanzbein geschwungen werden. In zwei Loungebereichen und einem Barbereich können die Gäste den Abend bei einem Drink und guten Gesprächen ausklingen lassen.

Für die künstlerische Gestaltung ist der Medienkünstler Dominik Rinnhofer zuständig. Die Musik liefern internationale DJs, bei deren Genrevielfalt für jeden etwas dabei sein dürfte.

Auf der After art Party kann an diesem Wochenende gefeiert werden. | Bild: J.Schurr

Öffnungszeiten After art Party

6. Mai: 20 bis 6 Uhr

7. Mai: 14 bis 20 Uhr (nur bei gutem Wetter)

Eintritt: 17,50 Euro

5. Mai: Schnäppchenjagd auf dem Rintheimer Flohmarkt

Vintage hat Hochkonjunktur! Oftmals verstecken sich den Karlsruher Flohmärkten richtige Schätze. Also Schuhe an und Stofftasche bereitmachen, denn am 5. Mai öffnet der Flohmarkt in Rintheim seine Stände.

Diejenigen, die noch mehr Informationen brauchen können Quartiersmanager Björn Stufft kontaktieren.

Telefonnummer: 0721/627395913

E-Mail-Adresse: b.stufft@awo-karlsruhe.de

Öffnungszeiten Flohmarkt Rintheim

Offen hat der Flohmarkt zwischen 11 und 15 Uhr.

Lage

Der Flohmarkt ist über das Wohngebiet Rintheim verteilt.

© Paul Needham / www.mohawkvisuals.com (Symbolbild) An diesem Wochenende können die Besucher auf dem Rintheimer Flohmarkt Schnäppchen ergattern. | Bild: Paul Needham

5. Mai in Karlsruhe: KOHI Poetry Slam

Eine Art lyrisches Rap-Battle (immerhin steht Rap für Rhythm and Poetry) erwartet die Gäste am 5. Mai im Tollhaus in Karlsruhe. Die Teilnehmer haben jeweils 7 Minuten Redezeit und müssen in dieser kurzen Zeit die Konkurrenz übertrumpfen,

Der KOHI Poetry Slam findet zum 177. Mal als Kooperation zwischen dem KOHI Kulturraum und dem Tollhaus Karlsruhe statt.

Öffnungszeiten Kohi Poetry Slam

ab 20.30 Uhr

Tickets

Eintrittskarten gibt es online für 14,20 Euro.

(Symbolbild) Beim Kohi Poetry Slam bekommt man die Poesie nur so um die Ohren gehauen! | Bild: bernadette

5. und 6. Mai: Party in der Bianco Pop Up Bar

Das Wochenende steht in Karlsruhe ganz im Zeichen der Kunst. Denn die Bianco Pop Up Bar veranstaltet ein "After Art Weekend". Aber dabei handelt es sich nicht um eine x-beliebige Party. Hier sollte für jeden etwas dabei sein: Neben DJs werden Künstler, Streetartists und Live-Acts am Start sein.

Für die Sinne gibt es Sound- und Lichtinstallationen.

Öffnungszeiten Bianco Pop Up Bar

Los geht es jeweils um 20 Uhr und endet nicht vor dem nächsten Morgen!

Location Bianco Pop Up Bar

Die Location ist das Kulturzentrum Alte Fleischmarkthalle auf dem Gelände des Alten Schlachthofs in Karlsruhe.

6. Mai in Karlsruhe: Open Mic Night

Einmal auf der Bühne stehen und einfach performen, das ist normalerweise nicht so einfach. Jedoch habt ihr genau dazu am Wochenende die Möglichkeit.

Ganz egal ob Gedicht, eine Comedy Nummer oder ein Pitch für euren neuen Roman: Hauptsache es macht Spaß! Am 6. Mai habt ihr im KOHI Kulturraum in Karlsruhe die Chance, das Publikum zu begeistern.

Eine Anmeldung ist möglich, aber kein Muss: info@KOHI.de

Öffnungszeiten Open Mic Night

Einlass ab 19 Uhr, Beginn um 20 Uhr