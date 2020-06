Karlsruhes Autobrücke über den Rhein ist überlastet und soll einige Kilometer flussaufwärts einen "Zwilling" bekommen: Die zweite Rheinbrücke. Doch an den Plänen wurde viel Kritik geübt, sodass das Verwaltungsgericht über den weiteren Verlauf des Projektes entscheiden sollte. Doch zu einem Urteil kam es nicht: Bei den Verhandlungen am Donnerstag, 25. Juni, haben sich die Streitparteien geeinigt.

Einer der Kläger gegen die Pläne zum Bau des neuen Brückenbauwerks war der Umweltverband "Bund". Seltene Tierarten würden unter dem Projekt leiden, so der Vorwurf. Haben sich die Wogen nun in Sachen Umwelt- und Tierschutz nach der Einigung nun geglättet?

"Aus unserer Sicht ist der Bau der zweiten Rheinbrücke weiterhin falsch ", sagt Hartmut Weinrebe vom Bund Mittlerer Oberrhein. Im benachbarten Rheinland-Pfalz sei daher nach wie vor eine Klage des Umweltverbandes anhängig. Für Baden-Württemberg habe man jedoch eingesehen, dass man den Rechtsstreit nicht gewinnen könne. So sei eine Einigung mit den anderen Parteien die effektivste Lösung gewesen. "Im Rahmen des Vergleiches haben wir zumindest einige Verbesserungen erreicht", so Weinrebe im Gespräch mit ka-news.de weiter.

Rad und Fußwege werden verstärkt

Konkret wurde sich zum einen auf die verstärkte Umsetzung der Rad- und Fußwege- sowohl auf der neuen als auch auf der schon bestehenden Brücke - verständigt. Darüber hinaus wurde zugesagt, dass der Bau nicht nur den Kfz-Verkehr zu stärken, sondern auch dem ÖPNV dienen soll.

In Sachen Umweltschutz hat der Bund mehrere Maßnahmen in der Einigung durchgesetzt. Die Erhaltung alter Waldbestände für gefährdete Arten wie dem Grauspecht, ein Landschaftspflegekonzept für den rund zwei Kilometer langen Grünstreifen entlang der Alb und den Erhalt weiterer Waldflächen.

Karlsruher Gemeinderat muss der Einigung zustimmen

Auch der Landrat des Landkreises Karlsruhe, Christoph Schnaudigel, begrüßt die Übereinkunft: "Die zweite Rheinbrücke verbindet weitaus mehr als nur zwei Ufer, sie ist pulsierende Lebensader und entscheidender Standortfaktor für die weitere wirtschaftliche Entwicklung der gesamten Region."

Jetzt bestehe die Erwartung, dass der Karlsruher Gemeinderat dem erzielten Vergleich zustimmt und die Stadt ihre Blockadehaltung aufgibt. Die Stadt hatte ebenfalls gegen die Pläne der zweiten Rheinbrücke geklagt. Ein Grund waren die voraussichtlich zu hohe Verkehrsbelastung. In der nun gefundenen Einigung wurde sich jedoch für eine Anbindung der Brücke an die B36 ausgesprochen. Im nächsten Schritt muss der Karlsruher Gemeinderat dem erwirkten Vergleich nun in seiner Sitzung Ende Juli zustimmen.