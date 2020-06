vor 55 Minuten Melissa Betsch Karlsruhe Rheinbrücke Karlsruhe: Baustelle sorgt für lange Staus im Feierabendverkehr

Eine Baustelle auf der B10 bei Wörth sorgt seit Donnerstag für lange Rückstaus auf der Südtangente in Richtung Pfalz. Die Fahrbahn der Bundesstraße muss in zwei Schritten saniert werden. Das bedeutet für Autofahrer: Auch in der kommenden Woche und voraussichtlich Anfang Juli wird es noch einmal zu Staus und Verkehrsbehinderungen kommen.