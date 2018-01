Die zweite Rheinbrücke ist eine Fehlplanung. Dieser Meinung ist aktuell die Interessengemeinschaft "Radweg Ritterhecke". Der Grund: In den Planungen zur neuen Rheinbrücke ist kein Rad- beziehungsweise Fußweg vorhanden.

Um auf diesen Missstand hinzuweisen wendet sich die Interessengemeinschaft, deren Mitglieder "so gut es geht versuchen, so viele Wege wie möglich mit dem Fahrrad zurückzulegen", nun mit einem offenen Brief an die Landesregierungen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz und an das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI).

"Die Planungen der zweiten Rheinbrücke bei Wörth ohne begleitenden Radweg und der gleichzeitig geplante Rückbau bestehender Radwege führen dazu, dass dieser Weg künftig deutlich beschwerlicher wird", erläutern Hans Wünstel, Gerald Künzig und Michael Elgas stellvertretend für "Radweg Ritterhecke" die Problematik einführend und weisen damit auf den täglichen Arbeitsweg vieler Mitglieder auf dem Fahrrad hin.

"Erste Unfälle bereits vorprogrammiert"

Auf der jetzigen Rheinbrücke zwischen Wörth und Karlsruhe gibt es zwei Rad-/Fußwege, jeweils einen südlich und nördlich. Stand jetzt soll der südliche Weg auf Höhe des sogenannten Ölkreuzes "zu allem Überfluss" zurück gebaut werden. "Der einzig verbleibende nördliche Rad-/Fußweg wird dann im Begegnungsverkehr befahr-/begehbar sein", heißt es in dem offenen Brief weiter. Sowohl für Fußgänger, Radfahrer, E-Bikes und Kleinkrafträder. Von zwei Radwegen auf einer Brücke bleibe also ein Radweg auf zwei Brücken übrig. Da seien laut Interessengemeinschaft die ersten Unfälle bereits vorprogrammiert.

Außerdem stellt sich die Gemeinschaft die Frage, wie solch eine Planung in den nationalen Radverkehrsplan 2020 passen kann? Deshalb möchte die Interessengemeinschaft mit ihrem Schreiben anregen, über die Schaffung eines Radwegs auf der neuen Brücke nachzudenken. Außerdem fordert sie deutlich: "Wenn schon eine Brücke zwischen zwei Bundesländern, dann bitte mit Rad-/Gehweg!"