Die Rheinbrücke zwischen Karlsruhe und Wörth muss dringend saniert werden, das ist schon lange klar. Doch der geplante Baubeginn Anfang August wurde um vier Wochen verschoben, da es Probleme mit dem Probebelag gab, mit dem die Rheinbrücke saniert werden sollte. Am Mittwochmorgen gab das Regierungspräsidium bekannt, dass sich der bereits verschobene Baustart erneut verzögert.

Die Blitzer sind schon abgebaut, Ampeln, die die Verkehrsführung während der Bauphase regeln sollen, hängen schon: Doch so schnell wird die Sanierung der Rheinbrücke zwischen Karlsruhe und Wörth nicht beginnen können. Der bereits nach hinten verlegte Baubeginn Anfang September kann nicht eingehalten werden.

"Die Baumaßnahmen verschieben sich erneut", das teilt das Regierungspräsidium Karlsruhe (RP) in einem Pressegespräch am Mittwoch mit. Erst Ende Oktober sollen die Arbeiten an dem stark befahrenen Brückenbauwerk beginnen - sofern die betontechnischen Anforderungen dann erfüllt werden. Ende September soll die neue Probeplatte betoniert werden, nach knapp einem Monat könnte dann Ende Oktober mit den Arbeiten in Fahrtrichtung Wörth begonnen werden.

Wegen Hitze Probleme mit der Probeplatte

Denn auch die zweite betonierte Probefläche konnte nicht alle Kriterien erfüllen, die das RP von den beauftragten Unternehmen verlangten. Einen großen Einfluss auf die nicht erfüllten Werte spielte auch die extrem Hitze der letzten Wochen, bestätigen die Verantwortlichen. Der Verkehrsfluss wird durch die Verzögerung nicht beeinflusst, da ein Eingriff auf den Verkehr erst erfolgt, sobald der Beton alle Voraussetzungen erfüllt und aufgetragen werden kann.

Es handelt sich um ein am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) weiter entwickeltes Betonverfahren mit hochfestem Beton, das erstmals bei einem solchen Brückenbauwerk zum Einsatz kommen soll. Um das Ende der Bauarbeiten einzuhalten, geplant waren knapp eineinhalb Jahre bis Ende 2019, soll der Fahrplan der Baumaßnahmen entsprechend angepasst werden. Dazu könnte nach aktuellem Stand ein Puffer im Januar und Februar 2019 genutzt werden.