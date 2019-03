Seit Anfang Februar geht auf der Rheinbrücke bei Maxau auf der Richtungsfahrbahn Wörth nichts mehr, denn der Verkehr wurde umgelegt. So kann unter einem Zelt der hochfeste Beton aufgebracht werden - witterungsunabhängig. Doch wegen der Zeltplanen muss nun eine Spur für wenige Stunden gesperrt werden.

Wie das Regierungspräsidium Karlsruhe (RP) mitteilt, muss in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag eine der Fahrspuren Richtung Wörth auf der Rheinbrücke gesperrt werden. Zwischen 21 Uhr und 5 Uhr am Donnerstagmorgen ist der rechte Streifen gesperrt. "Die kurzfristige Sperrung ist für das Nachspannen der Zeltplanen erforderlich", so das RP.

Wer in Fahrtrichtung Karlsruhe muss, der hat freie Fahrt: Die Fahrbahnen und der Radweg stehen uneingeschränkt zur Verfügung.