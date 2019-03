vor 30 Minuten Karlsruhe Wegen Abbruch der Brückenkappen: Ein Fahrstreifen der Rheinbrücke Richtung Wörth am Mittwoch gesperrt

Die Bauarbeiten an der Rheinbrücke schreiten immer weiter voran. Am Mittwoch, 27. März, muss ein Fahrstreifen in Richtung Wörth zwischen 9 und 12 Uhr gesperrt werden. Grund dafür sind Abbrucharbeiten an den Bauwerkskappen. Das teilt das Regierungspräsidium Karlsruhe (RP) in einer Meldung an die Presse mit.