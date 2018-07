In dieser Woche werden weitere Vorbereitungen für die Sanierung der Rheinbrücke Maxau getroffen. Für die Installation von Signalanlagen müssen teilweise einzelne Fahrspuren, kurzzeitig sogar ganze Fahrtrichtungen, gesperrt werden.

Im Auftrag des Regierungspräsidiums Karlsruhe beginnen in dieser Woche die Vorarbeiten für die Maßnahmen zur Verkehrssicherung während der Rheinbrücken-Baustelle. So werden zusätzlich Verkehrskameras und Lichtsignalanlagen (LSA) mit LED-Anzeige auf der Rheinbrücke beziehungsweise auf beiden Seiten des Rheins aufgestellt. Auf der Seite von Rheinland-Pfalz wird auf der A65 zusätzlich eine Stauwarnanlage aufgestellt. Diese Maßnahmen sind Teil des Sicherheitskonzeptes, welches mit den Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) in Rheinland-Pfalz und in Baden-Württemberg im Vorfeld ausgearbeitet wurde.

Für das Aufstellen der Anlagen muss die B10 beziehungsweise die A65 in beiden Fahrtrichtungen jeweils wechselseitig auf der linken beziehungsweise rechten Fahrbahnseite gesperrt werden. Die Arbeiten finden am Montag, 30. Juli und am Dienstag, 31. Juli 2018, zwischen 9 Uhr und 15 Uhr in Fahrtrichtung Wörth und zwischen 9 Uhr und 16 Uhr in Fahrtrichtung Karlsruhe statt.

In der Nacht von Mittwoch, 1. August, auf Donnerstag, 2. August 2018, werden zwischen 23 Uhr und 2 Uhr die Ausleger für die Signalgeber der LSA montiert. Dazu ist es erforderlich, die Fahrbahn in beiden Fahrtrichtungen jeweils für etwa 15 Minuten voll zu sperren.

Mehr zum Thema:

Sperrung der Rheinbrücke verschoben - Sonderfahrplan der Bahnen nimmt trotzdem Betrieb auf

Neuer Zeitplan für die Sanierung der Rheinbrücke steht: Anfang September sollen die Arbeiten starten

Vorerst doch keine Großbaustelle: Sanierung Rheinbrücke wird verschoben