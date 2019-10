Am Wochenende hieß es auf der Rheinbrücke: Vollsperrung: Statt Autos sind am nur die großen Baumaschinen auf der Rheinbrücke unterwegs gewesen, um den hochfesten Beton aufzutragen. Die Bauarbeiten verliefen gut und es gibt keine weiteren Verzögerungen, heißt es aus dem Regierungspräsidium (RP) Karlsruhe. Damit steht den Pendlern zwischen Baden und der Pfalz nur noch ein Wochenende mit Vollsperrung bevor. Dass die Brücke fristgerecht im Dezember fertig ist, ist damit allerdings noch nicht gesagt.

Am vergangenen Wochenende stand auf der Baustelle Rheinbrücke die Betonage der neuen Fahrbahn in Richtung Karlsruhe auf dem Programm - fast einen Monat später als geplant. Aber dafür problemfrei: "Der Einbau des hochfesten Betons verlief planmäßig", so das Regierungspräsidium auf Nachfrage von ka-news.de. Von Samstag bis Montagmorgen war die Rheinquerung zwischen Karlsruhe und Wörth gesperrt.

Seit November 2018 wird die Rheinbrücke saniert - für badische und rheinland-pfälzische Pendler ist das in den vergangenen Monaten nicht immer ganz so einfach gewesen. Immerhin: Mit den planmäßig absolvierten Arbeiten am Wochenende, steht den Pendlern nur noch ein Wochenende mit Vollsperrung bevor: Das kommende.

Von Samstag, 26. Oktober, 0 Uhr, bis Montag, 28. Oktober, 5 Uhr - könnte voraussichtlich die letzte der gesamten Sanierungsmaßnahme sein. "Momentan gibt es keine weiteren Verzögerungen", so die Sprecherin des RP weiter.

Eine Garantie, dass das Bauprojekt wie geplant im Dezember dieses Jahres fertig wird, gibt es damit aber noch nicht. Der Grund: Schadhafte Schweißnähte hatten die Sanierung Anfang September um rund drei bis vier Wochen zurückgeworfen.

"Wir führen momentan weitere Gespräche, ob wir die Verzögerungen aufholen können", heißt es von Seiten des RP dazu. "Wir hoffen, dass wir alles fristgerecht umgesetzt bekommen!"