Frühe Zusatzfahrten der S51 und S52 an den Sonntagen mit Vollsperrung der Rheinbrücke (ab 30.7.)

S51 Germersheim (4.37 Uhr) - Wörth Bahnhof (5.09 Uhr). In Wörth Bahnhof besteht Anschluss an eine S5 in die Karlsruher Innenstadt (5.13 Uhr)

S52 Wörth Bahnhof (6.09 Uhr) - Germersheim (6.41 Uhr). In Wörth Bahnhof wird der Anschluss aus der S5 aus der Karlsruher Innenstadt abgenommen (Ankunft 6.04 Uhr). In Germersheim besteht Anschluss an eine S3 in Richtung Mannheim (6.49 Uhr).