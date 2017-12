Im Sommer 2018 wird die Auto-Rheinbrücke zwischen Karlsruhe und Wörth saniert. Sie wird für mehrere Monate nur eingeschränkt nutzbar sein. Pendler befürchten ein Chaos - ein Aktionsbündnis fordert die Verschiebung der Sanierung. Unklar ist aktuell noch, ob zusätzliche Zugverbindungen eingerichtet werden können.

Die Albtal-Verkehrs-Gesellschaft (AVG) lässt aktuell überprüfen, in welchem Umfang auf der Strecke Karlsruhe-Wörth weitere oder verlängerte Bahnen eingesetzt werden können. "Für die vorgesehenen Wochenendvollsperrungen der Autobrücke ist denkbar, vor allem an Samstagen den Fahrplan auf das werktägliche Angebot zu verdichten", so AVG-Sprecher Michael Krauth gegenüber ka-news.

Der Zweckverband Schienenpersonennahverkehr Rheinland-Pfalz Süd (ZSPNV RLP Süd) und die AVG arbeiten zusammen mit der Nahverkehrsgesellschaft Baden-Württemberg (NVBW) und der DB Netz AG an der Überprüfung umsetzbarer, ergänzender Verkehrsangebote für die Zeit der Rheinbrücken-Sanierung. Diese soll in der zweiten Jahreshälfte starten - ein genauer Zeitraum ist noch nicht bekannt. Schätzungsweise wird sie 14 Monate dauern.

Mehr oder längere Bahnen denkbar

Untersucht wird, ob bestehende Bahnverbindungen verlängert und in sogenannten Doppeltraktionen fahren könnten. Zur Diskussion steht weiterhin eine Streckenverlängerung einzelner AVG-Stadtbahnen bis Wörth Bahnhof, die derzeit an der Rheinbergstraße beginnen und enden. Weitere Zug-Angebote sind "in begrenztem Umfang theoretisch denkbar" heißt es von der AVG. Sie würden parallel zu bestehenden Regionalbahnen der Deutschen Bahn und AVG-Stadtbahnen fahren.

Zusätzliche Verbindungen hätten einen Nachteil: Sie könnten dazu führen, dass bereits Bestehende angepasst werden müssten. Das heißt, nicht alle Haltestellen zwischen Wörth und der Rheinbrücke würden bedient werden. Unklar ist noch, ob die Gleisbelegung im Karlsruher Hauptbahnhof überhaupt mehr Verbindungen zulassen würde - die Untersuchung ist diesbezüglich noch nicht abgeschlossen, teilt die AVG gegenüber ka-news mit.

Faktencheck 2011 wird überprüft

Prüfungen aus dem Jahr 2011 zeigen, dass grundsätzlich weitere Verbindungen, beziehungsweise Trassen, über die Eisenbahnbrücke eingerichtet werden könnten. "2011 wurde im Rahmen des Faktenchecks ermittelt, dass grundsätzlich pro Stunde drei weitere Trassen über die Eisenbahnbrücke zur Verfügung stehen", so Krauth, "versehen mit dem Vorbehalt, dass die Gleiskapazitäten in Karlsruhe Hauptbahnhof, Wörth Bahnhof und der eingleisige Abschnitt zwischen Winden und Kandel dies zulassen."

Eine Rolle spielen auch die Finanzen: "Die NVBW und der ZSPNV Süd werden parallel prüfen, ob und wie viel zusätzliche finanzielle Mittel für ergänzende Kapazitäten zur Verfügung stehen", so Krauth. Fraglich bleibt, ob mehr Züge für zusätzliche Pendler ausreichend sein werden. Eine genaue Information, wie viele Personen die Eisenbahnstrecke täglich nutzen, gibt es vonseiten der AVG nicht. "Da auf dieser Strecke Pendler in den Bahnen mehrere Verkehrsunternehmen unterwegs sind, gibt es keine belastbare 'Gesamtzahl', so Krauth.

Aktionsbündnis will keine Sanierung

Die Auto-Rheinbrücke gar nicht zu sanieren, ist ein aktueller Vorschlag des "Aktionsbündnis Zweite Rheinbrücke". Das Argument: Solange die Autos in Richtung Pfalz noch mit Tempo 100 fahren dürfen, könne es um die Brücke nicht so schlimm bestellt sein. Zudem hätten die "vielen zuständigen Stellen und Behörden bisher keine leistungsorientierten Vorschläge präsentiert", heißt es in einer entsprechenden Pressemeldung.

Unter anderem verschärfe der Wegfall von Pendlerparkplätzen unter der Vorlandbrücke zusätzlich die Verkehrssituation, so das Aktionsbündnis. Es fordert mit einer Petition, die Sanierung mindestens auf das Jahr 2019 zu verschieben.

"Mit Tempo-Reduzierungen, weiträumigen Umleitungen des Schwerlastverkehrs ohne Ziel oder Startpunkt in der Region und notfalls der Schließung des rechten Fahrstreifens, halten wir die Brücke noch weitere zwei bis drei Jahre nutzbar", so der Vorschlag von Bündnisvorsitzenden Steffen Weiß, "eine eingeschränkte Nutzung ist besser als ein Totalausfall."

Zur Petition des Aktionsbündnis Zweite Rheinbrücke: https://www.openpetition.de/petition/online/die-fuer-2018-geplante-sanierung-der-rheinbruecke-maxau-muss-verschoben-werden