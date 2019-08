Wer in den kommenden beiden Wochenenden mit dem Auto über die Rheinbrücke bei Maxau fahren möchte, muss sich auf Sperrungen gefasst machen. Denn: In der Nacht von Samstag auf Sonntag, 24. bis 25 August, ist die Brücke komplett dicht – davor wird ein Fahrstreifen Richtung Karlsruhe gesperrt. Welche Alternativrouten gibt es, um über den Rhein zu gelangen?

In der Nacht der Vollsperrung von Samstag, 24. August, auf Sonntag, 25. August, ist die die Brücke zwischen 23 Uhr und 8 Uhr voll gesperrt. "Das ist für die hochgenaue Vermessung des Stahlüberbaus der Rheinbrücke Maxau mittels 3D-Scanverfahren erforderlich", gibt das Regierungspräsidium Karlsruhe (RP) in einer Pressemeldung bekannt. Es werde eine Umleitung über Germersheim ausgeschildert. "Aufgestellte LED-Anzeigen weisen weiträumig auf die Sperrung der Brücke hin", so das RP weiter.

Derzeit ist die Sanierung der Brücke in der zweiten Phase. Die Hälfte der Brücke – die Fahrbahn Richtung Wörth – ist bereits fertig. Im Juli zog die Baustelle deshalb auf die Fahrbahn Richtung Karlsruhe um. Der gesamte Verkehr in beide Richtungen rollt aktuell auf der neuen Fahrbahndecke Richtung Wörth, in jede Richtung stehen den Autofahrern dabei zwei eingeengte Fahrstreifen zur Verfügung.

Im Zuge der Baumaßnahme muss in den Nächten von Montag, 19. August, bis voraussichtlich Freitag, den 23. August, der erste Fahrstreifen in Fahrtrichtung Karlsruhe jeweils zwischen 21 Uhr und 5 Uhr gesperrt werden. Die Nachtbaustellen sind für den Aufbau des Schutzzeltes auf der Rheinbrücke Maxau erforderlich. In Fahrtrichtung Karlsruhe ist während dieser Zeit nur ein Fahrstreifen befahrbar. Die Fahrtrichtung Wörth sowie der Radweg stehen laut RP uneingeschränkt zur Verfügung.

Alternativrouten für Autofahrer

Wer mit dem Auto an den Tagen der Sperrungen auf anderem Wege über den Rhein gelangen möchte, hat dabei folgende Möglichkeiten: Zum einen kann in Richtung Norden die ausgeschilderte Umleitung über die Rudolf-von-Habsburg Brücke in Germersheim genutzt werden. Wer Richtung Süden blickt, der findet die nächste Möglichkeit über den Rhein zu kommen bei Wintersdorf in der Nähe von Rastatt. Wenige Kilometer weiter folgt dann die Staustufe in Iffezheim. Beide sind mit dem Auto rund 40 Kilometer von Karlsruhe entfernt.

Mit der Bahn über den Rhein: Zusätzliche Verbindung

Während der Vollsperrung bietet die Albtal-Verkehr-Gesellschaft (AVG) in den Morgenstunden zwei zusätzliche Zugverbindungen auf der Linie S52 zwischen Wörth und Germersheim an. "Abfahrt in Germersheim ist um 4.37 Uhr, Ankunft in Wörth um 5.09 Uhr", teilt die AVG mit. In der Gegenrichtung fährt die Bahn um 6.09 Uhr von Wörth ab und erreicht Germersheim um 6.40 Uhr.