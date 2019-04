vor 1 Stunde Karlsruhe Rheinbrücke Maxau voll gesperrt: An zwei Wochenenden fahren Sie besser mit der Bahn

Zwei von vier Vollsperrungen der Rheinbrücke stehen an den kommenden Wochenenden an. Die Brücke wird an vom 13. bis 15. April und vom 20. bis 22. April für den Autoverkehr gesperrt. Es wird der neue Beton auf der Fahrbahn in Richtung Wörth aufgebracht. Im September ist dann die Gegenrichtung dran.