Erst seit wenigen Woche sind die Sanierungsarbeiten auf der Rheinbrücke bei Maxau passé, schon bahnt sich die nächste Baustelle an: Direkt vor dem Bauwerk muss auf der Karlsruher Seite die Fahrbahn erneuert werden. Beide Fahrtrichtungen werden betroffen sein, gibt das Regierungspräsidium bekannt.

Die Sanierung der Rheinbrücke hat die Pendler im letzten Jahr viele Nerven gekostet. Doch im Dezember war es so weit: Die Arbeiten neigten sich dem Ende entgegen und seitdem rollt der Verkehr dort wieder wie eh und je. Pendler dürfen allerdings noch nicht aufatmen: Noch in diesem Jahr steht in unmittelbarer Nähe eine neue Baustelle in den Startlöchern.

Denn: Die Fahrbahndecke der B10 muss direkt vor der Rheinbrücke erneuert werden. "Der Fahrbahnbelag hat sich verschlechtert, deshalb müssen wir diese Maßnahme leider vorziehen", sagt Jürgen Genthner vom Regierungspräsidium Karlsruhe. "Wir hätten damit gerne noch ein oder zwei Jahre gewartet."

Zehn Wochen wird die Baumaßnahme dauern

Sowohl die Spuren Richtung Wörth als auch in Richtung Karlsruhe sind betroffen, jeweils wird die Baustellenlänge über einen Kilometer betragen. Bei den Anschlusstellen in Höhe des Stadtteils Knielingen wird mit Einschränkungen zu rechnen sein. Während der Bauzeit wird der Verkehr in der sogenannten "3+1" Verkehrsführung geleitet. Rund zehn Wochen werde die Maßnahme andauern, teilt das Regierungspräsidium bei einer Pressekonferenz am Mittwoch mit.

Nacheinander wird zuerst die Fahrbahn der einen, dann die der anderen Richtung der B10 erneuert. In welcher Reihenfolge, das werde derzeit mit der Stadt Karlsruhe abgestimmt, heißt es von Seiten des Regierungspräsidiums. Insgesamt belaufen sich die Baukosten auf zirka drei Millionen Euro.