vor 41 Minuten Karlsruhe Nächster Schritt der Sanierung: Die Rheinbrücke wird am Wochenende zeitweise gesperrt

In der Nacht vom 23. auf 24. Februar wird die Rheinbrücke bei Maxau für den Verkehr komplett gesperrt werden. In der Zeit von 23 Uhr bis 8 Uhr wird der Stahlüberbau vermessen. Auch in der darauf folgenden Nacht ist mit kurzzeitigen Vollsperrungen zu rechnen.