Ab Mitternacht geht nix mehr auf der Rheinbrücke bei Maxau. Von Karfreitag auf Ostersamstag wird die viel befahrene Brücke komplett gesperrt. Erst am Ostermontag in den frühen Morgenstunden werden Autos und Laster den Rhein bei wieder überqueren können. Wie groß war das Chaos bei der letzten Sperrung, was erwartet die Autofahrer dieses Mal und wie gut funktionieren die Alternativstrecken? Und vor allem: Warum ist ausgerechnet an Ostern die Brücke dicht?

Noch herrscht freie Fahrt, aber: Die zweite der insgesamt vier Vollsperrungen der Rheinbrücke steht unmittelbar bevor: Ausgerechnet am Osterwochenende wenn Ferien sind, werden Autofahrer weder am Samstag, noch am Sonntag, bei Karlsruhe den Rhein überqueren können.

In der Nacht von Karfreitag auf Ostersamstag, genauer ab Mitternacht, gehen die Arbeiten los. Ab dann wird es bis Montagmorgen um 5 Uhr nicht mehr möglich sein, mit dem Auto auf kurzem Wege vom baden-württembergischen Karlsruhe in das rheinland-pfälzische Wörth zu gelangen.

Fahrbahn Richtung Wörth wird neu betoniert

Die Vollsperrung ist notwendig, um die Fahrbahnen neu zu betonieren. Es ist das zweite Mal, dass die Brücke dafür komplett gesperrt wird. Wenn die Sperrung an diesem Wochenende vorbei ist, wird auf der gesamten Fahrbahn Richtung Wörth neuer, hochfester Beton aufgebracht sein.

Bevor die Erneuerung der Fahrbahn in Richtung Karlsruhe ansteht, können die Pendler allerdings noch einmal aufatmen: Erst im September stehen die dafür notwendigen Vollsperrungen an.

Warum wird die gesamte Brücke gesperrt, wenn nur auf den Fahrbahnen Richtung Wörth gearbeitet wird? Antwort weiß das Regierungspräsidium Karlsruhe (RP), das bei der Brückensanierung federführend ist: "Der Erhärtungsvorgang des Betons soll nicht durch Erschütterungen gestört werden, dadurch wird die Qualität und Dauerhaftigkeit des Betons gesichert", teilt die Behörde auf Nachfrage von ka-news mit.

Smart-Fahrer nimmt Abkürzung über Radweg - und gefährdet Passanten

Obwohl täglich mehrere zehntausend Fahrzeuge über die Rheinbrücke fahren, blieb am vergangenen Wochenende - bei der ersten Vollsperrung - das große Verkehrschaos aus. "Die Sperrung wurde rechtzeitig angekündigt und aus polizeilicher Sicht lief alles geordnet ab", so das Polizeipräsidium Karlsruhe (PP KA) gegenüber ka-news. Auf der offiziellen Umleitungsstrecke über Germersheim lief der Verkehr, abgesehen von kleinen Stauungen, reibungslos.

Einen Vorfall auf der Brücke gab es dennoch: Ein Smart-Fahrer hatte es am Sonntagnachmittag wohl besonders eilig und nutzte kurzerhand den Fuß- und Radweg der Rheinbrücke, um auf die andere Seite zu gelangen.

Nach bisherigem Kenntnisstand soll der Autofahrer eine dreiköpfige Familie auf dem Fußweg derart gefährdet haben, dass der sechsjährige Sohn von seinem Vater festgehalten werden musste, damit dieser nicht von dem Wagen erfasst wurde, teilt die Polizei mit. Zudem versuchte der Fahrer, Passanten die ihn gefilmt haben sollen, aus dem geöffneten Fenster heraus die Handys aus der Hand zu schlagen.

Mofas dürfen Radweg der Brücke nutzen

Von der Sperrung nicht betroffen sind Fußgänger und Radfahrer. Sie kommen jederzeit von der einen Flussseite auf die andere. Ebenso Fahrgäste in den Bahnen, auch die kommen ohne Umweg über die Brücke. Auch Mofas und E-Bikes mit einer Höchstgeschwindigkeit von bis zu 25 Kilometern pro Stunde dürfen - anders als der Smart - legal den Radweg nutzen.

Dass die nun bevorstehende Vollsperrung ausgerechnet auf das Osterwochenende fällt, ist dem eng getakteten Ablaufplan geschuldet. "Eine Verschiebung der Vollsperrung, um die Rheinbrücke über das Osterwochenende geöffnet zu lassen, hätte zur Folge gehabt, dass sich die Bauzeit - und die damit einhergehenden Verkehrsbeeinträchtigungen - um zwei Wochen verlängert hätten", sagt Irene Feilhauer vom RP weiter.

Nächstgelegene Autobrücken flussauf- und abwärts

Wie geht es nun von Karlsruhe aus am schnellsten mit dem Auto über den Rhein? Ausgeschildert ist in Richtung Norden eine Umleitung über die Rudolf-von-Habsburg Brücke in Germersheim. Die ist rund 30 Kilometer flussabwärts, die an die B35 angebunden ist. Wer noch weiter nördlich über den Rhein fahren möchte, steht vor dem gleichen Problem wie bei der Karlsruher Rheinquerung: Die Salierbrücke in Speyer ist wegen Sanierungsarbeiten ebenfalls gesperrt.

Wer Richtung Süden blickt, der findet die nächste Möglichkeit über den Rhein zu kommen bei Wintersdorf in der Nähe von Rastatt. Wenige Kilometer weiter folgt dann die Staustufe in Iffezheim. Beide sind mit dem Auto rund 40 Kilometer von Karlsruhe entfernt.

Mit dem Auto bei Karlsruhe auf die Fähre

Wer keine großen Umwege in Kauf nehmen möchte, kann eine der beiden Autofähren nahe Karlsruhe nutzen: Die Fähren Neuburgweier und Leimersheim fahren während des Osterwochenendes sogar Extraschichten: Laut Homepage des Betreibers verkehren am Samstag, 20. April, von 6 bis 22 Uhr und am Sonntag, 21. April, von 8 bis 22 Uhr die Fähren.

Die Fähre Neuburgweier, die einige Kilometer südlich von Karlsruhe den Fluss kreuzt, war schon bei der vergangenen Vollsperrung der Rheinbrücke gut frequentiert. Am Samstag setzten laut BNN-Bericht etwa 900 Fahrzeuge - rund sechs mal so viele wie im normalen Tagesbetrieb üblich - über den Rhein über.

Für das kommende Wochenende ist wohl zu erwarten, dass die Rheinfähren erneut ein erhöhtes Fahrgast-Aufkommen verzeichnen werden. Auch auf der Strecke nach Germersheim, der offiziellen Umleitungsroute für die gesperrte Rheinbrücke bei Maxau, wird voraussichtlich mehr Verkehr als gewöhnlich unterwegs sein.

Am Ostermontag um 5 Uhr morgens ist der Spuk vorbei und die viel befahrene Rheinbrücke wieder in beide Richtungen für den Verkehr geöffnet. Ab Anfang Juli soll der Verkehr dann auch auf den neu hergestellten Fahrbahnen Richtung Wörth rollen.