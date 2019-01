Seit Anfang November 2018 laufen die Bauarbeiten zur Ertüchtigung der Rheinbrücke Maxau auf der Fahrbahn in Fahrtrichtung Wörth. Für die im April anstehende Betonage der neuen Fahrbahndecke und die dazugehörigen Vorarbeiten muss die Brücke im Februar und April mehrmals voll gesperrt werden. Das Regierungspräsidium Karlsruhe (RP) informiert über die anstehenden Termine.

Schon bevor die Betonage des hochfesten Betons den Verkehr auf der Rheinbrücke mehrmals komplett lahmlegt, müssen Autofahrer sich an einige Einschränkungen gewöhnen. So wird ab Samstagmittag, 2. Februar, die Fahrbahn in Fahrtrichtung Wörth vollständig gesperrt. Das teilt das RP in einer Meldung an die Presse mit. Der gesamte Verkehr beider Fahrtrichtungen wird dabei auf die südliche Brückenhälfte, also auf Fahrbahn in Richtung Karlsruhe verlegt.

In jede Fahrtrichtung stehen dann nur jeweils zwei vergeengte Fahrstreifen zur Verfügung. "Diese Verkehrsführung wird bis Anfang Juli dauern", so das RP weiter. Die Einrichtung der Verkehrsführung soll ab Montag, 28. Januar, erfolgen.

"Ab dem 30. Januar ist daher auch in Fahrtrichtung Karlsruhe mit Verkehrsbehinderung zu rechnen, da diese Fahrbahn ebenso von drei auf zwei Fahrstreifen verengt werden muss. Da diese Arbeiten witterungsabhängig sind, kann es jedoch zu zeitlichen Verschiebungen kommen", erklärt das Regierungspräsidium.

Vollsperrungen im Februar und April

In der Nacht von Samstag, 23. Februar, auf Sonntag, 24. Februar, soll es dann so richtig losgehen: Dann steht die Sperrung der Rheinbrücke Maxau zwischen 23 Uhr und 8 Uhr auf dem Plan, um den Stahlüberbau über der Brücke zu vermessen. Zur Vermessung in Gegenrichtung, also in Fahrtrichtung Karlsruhe, ist im Juli 2019 ebenfalls eine Vollsperrung von Samstag auf Sonntag geplant.

Im April soll dann die eigentliche Betonage der neuen Fahrbahnplatten starten. Zwei mal muss die Brücke hierfür an den Wochenenden gesperrt werden. Die Sperrung soll - gemäß aktueller Planung - von Samstag, 13. April, 0 Uhr, bis spätestens Montag, 15. April , 5 Uhr, und von Samstag, 20. April, 0 Uhr, bis spätestens Montag, 22. April, 5 Uhr, dauern. "Die beiden weiteren notwendigen Vollsperrungen sind für September 2019 geplant", informiert das RP.

Ab Juli beginnt Ertüchtigung in Fahrtrichtung Karlsruhe

Ab Anfang Juli soll der gesamte Verkehr dann auf die neu hergestellte Fahrbahn in Richtung Wörth verlagert werden, denn dann beginnen die Vorarbeiten für die Betonage in der Gegenrichtung. In jede Fahrtrichtung werden nach Angaben des Regierungspräsidiums weiterhin jeweils nur zwei eingeengte Fahrstreifen zur Verfügung stehen. Ebenso wird der Fahrradverkehr auf den Fahrradweg der nördlichen Brückenhälfte verlegt.

Tipps für weniger Stau

Um Verkehrsbehinderungen zu reduzieren, empfiehlt das Regierungspräsidium die Nutzung des öffentlichen Personennahverkehrs, die Bildung von Fahrgemeinschaften und - soweit - möglich auf Fahrten zu den Hauptverkehrszeiten zu verzichten. Für die Pendler über die Rheinbrücke stehen an den Stadtbahnhaltepunkten in Maxau und Mühlburg überdachte Fahrradabstellanlagen und Leihfahrräder zur Verfügung. Am Bahnhof Mühlburg wurde zudem ein Park-und-Ride-Platz geschaffen.

Stand der Bauarbeiten im November 2018 im Video: