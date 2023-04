Unfall Nummer eins ereignete sich gegen 13.30 Uhr im Bereich der Kreuzung Reinhold-Frank-Straße und Sophienstraße. Wie die Polizei erklärt, überquerte ein Fahrradfahrer den Radweg an der Kreuzung und übersah dabei offenbar ein Auto, welches auf der Reinhold-Frank-Straße fuhr. Der 20-jährige Fahrradfahrer erlitt durch den Zusammenstoß schwere Verletzungen und musste in einem Krankenhaus versorgt werden. Der Sachschaden wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt

Unfall Nummer zwei in Ettlingen

An Unfall Nummer zwei waren zwei Autofahrer beteiligt. Sie stießen in Ettlingen an der Kreuzung "Seehof" aufeinander. Nach den bisherigen Feststellungen der Polizei war ein 64-Jähriger gegen 15.45 Uhr auf der Landestraße 561 aus Karlsruhe-Rüppurr in Richtung Ettlingen unterwegs. An der Kreuzung wollte er offenbar zunächst nach links in Richtung Bad-Herrenalb abbiegen.

"Offenbar entschloss er sich dann jedoch kurzfristig anders und scherte wieder nach rechts ein. Hierbei übersah er einen in gleicher Richtung fahrenden Autofahrer. Der 33-jährige Fahrer des sowie dessen 67-jähriger Beifahrer erlitten hierbei Verletzungen und kamen mit Rettungswägen in ein Krankenhaus", so die Polizei.

Der mutmaßliche Unfallverursacher blieb wohl unverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 60.000 Euro.