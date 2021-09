vor 1 Stunde Karlsruhe Zwei Unbekannte attackieren 17-Jährigen am Entenfang: Polizei sucht nach Zeugen

Zwei bisher Unbekannte, haben am Sonntagabend einen 17-jährigen Jugendlichen an der S-Bahn Haltestelle "Am Entenfang" angegriffen. Nach Aussage des Geschädigten könnte es sich bei den Angreifern um Verwandte seiner Ex-Freundin handeln. Die Polizei sucht nach Zeugen.