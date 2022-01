vor 1 Stunde Karlsruhe Zwei Tatverdächtige nach mutmaßlichem Raub festgenommen: Karlsruher Polizei sucht Zeugen

Nach einem mutmaßlichen Raub am Donnerstag in der Karlsruher Oststadt nahm die Polizei zwei tatverdächtige Männer im Alter von 19 und 20 Jahren fest, die auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe am Freitag dem Haftrichter vorgeführt werden.