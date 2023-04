Bald kann man sich abends vor dem Fernseher wieder vor lauter Aufregung unter der Decke verstecken: Eine neue Thriller-Serie aus deutscher Produktion kommt ins TV. "Zwei Seiten des Abgrunds" ist eine mysteriöse Mordserie, bei der es zu einer ganzen Menge Verwirrungen kommt. Wer weiß am Ende noch, wer Täter und Opfer ist, wer Recht hat und was Gerechtigkeit bedeutet? Und gibt es überhaupt jemanden, der völlig unschuldig ist?

Die sechsteilige Miniserie wurde im Auftrag von RTL Deutschland und Warner Bros. Discovery produziert Wollen Sie mehr über die Thriller-Serie erfahren? Alle Infos und um Start, Übertragung im TV und Stream, Handlung, Folgen, Besetzung und einen Trailer haben wir hier für Sie.

"Zwei Seiten des Abgrunds": Start der Thriller-Serie

Am 8. Mai 2023 geht "Zwei Seiten des Abgrunds" an den Start, und zwar zur selben Zeit auf gleich mehreren Sendern sowie bei mehreren Streaming-Anbietern. Thriller-Fans müssen sich also noch ein wenig gedulden.

Übertragung von "Zwei Seiten des Abgrunds" im TV und Stream: Wo läuft die Serie?

Im Stream geht die Serie am 8. Mai auf RTL+ an den Start und zur Freude aller Binge-Watcher sind gleich alle sechs Folgen auf einmal verfügbar. Im Pay-TV wird sie auf Warner TV Serie ausgestrahlt und international auf HBO Max. Auf beiden Sendern gibt es ab 8. Mai immer montags um 20:15 Uhr neue Doppelfolgen. Die Premiere im Free-TV findet außerdem zeitnah im Mai bei VOXstatt.

Alle Infos zu Start und Übertragung hier noch einmal im Überblick:

Das sind die Folgen von "Zwei Seiten des Abgrunds"

Wie bereits erwähnt gibt es alle 6 Folgen bereits ab 8. Mai auf RTL+. Auf Warner TV Serie und HBO Max kommen ab der Premiere jeden Montag zwei neue Folgen à 45 Minuten. Wann die Serie bei Vox an den Start geht, ist bisher noch nicht bekannt. Hier finden Sie alle Folgen im Überblick:

Folge 1 , "Die Nacht findet dich"

, "Die Nacht findet dich" Folge 2 , "Stadt ohne Himmel"

, "Stadt ohne Himmel" Folge 3 , "Tote Liebe"

, "Tote Liebe" Folge 4 , "Jägerin der Dunkelheit"

, "Jägerin der Dunkelheit" Folge 5 , "Am schwarzen Fluss der Welt"

, "Am schwarzen Fluss der Welt" Folge 6, "Hohes Venn"

Darum geht es: Handlung von "Zwei Seiten des Abgrunds"

Das typischste Stilmittel der Thriller-Serie ist das düstere Szenenbild, bei dem einen dunkle Vorahnungen beschleichen, denn es geht um eine mysteriöse Mordserie, die die Stadt Wuppertal in Atem hält.

Die Polizeibeamtin Luise Berg verliert ihre 17-jährige Tochter Merle, Dennis Opitz wird daraufhin wegen Mordes verurteilt. Jahre später erkennt Luise den Mörder ihrer Tochter auf der Straße wieder - dieser wurde frühzeitig aus der Haft entlassen.

Als es plötzlich wieder neue Morde in der Stadt gibt, beginnt Luise, Dennis' dunkle Vergangenheit zu durchforsten. Dabei wird ihr schnell klar, dass der scheinbar geläuterte, resozialisierte Ex-Häftling einzig und allein auf Rache aus ist. Keiner scheint Luise zu glauben und nun nimmt Dennis auch noch sie und ihre jüngste Tochter Josi ins Visier. Die beiden geraten in tiefe Verstrickungen und sind umgeben von einem Netz aus Lügen. Doch wer ist Opfer und wer ist Täter?

Besetzung: Diese Darsteller spielen mit

Die preisgekrönten Schauspielerinnen Anne Ratte-Polle und Lea van Acken besetzen bei "Zwei Seiten des Abgrunds" die Hauptrollen Luise Berg und Tochter Josi. Auch neue Gesichter sind zu sehen, wie Anton Dreger, Darsteller des mysteriösen Mörders Dennis Opitz.

Das ist der Haupt-Cast von "Zwei Seiten des Abgrunds":

Anne Ratte-Polle als Luise Berg

Lea van Acken als Josi Berg

Anton Dreger als Dennis Opitz

In den Nebenrollen sind außerdem vertreten:

Josephine Thiesen als Merle Berg

Senita Huskić als Nadisa

Dirk Martens als Holger Tesche

Renato Schuch als Manuel

Ann-Kathrin Kramer als Dr. Aschhausen

Claudia Eisinger als Carla

Maximilian Brauer als Erik Ludwig

Moritz Führmann als Heimleiter Börensen

Trailer von "Zwei Seiten des Abgrunds"

Auf den Berlinale Series Market Selects gab es bereits eine exklusive Preview der Thriller-Serie zu sehen und sie feierte außerdem Weltpremiere auf dem Deutschen Fernseh-Krimi-Festival in Wiesbaden. Wir liefern an dieser Stelle einen Trailer nach, sobald er veröffentlicht wird.