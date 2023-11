Zwei unabhängig voneinander durchgeführte Raubüberfalle ereigneten sich am Wochenende am Schlossplatz und in Rintheim. Darüber informiert die Karlsruher Polizei in einer Pressemitteilung.

Überfall in Rintheim: Jugendliche greifen Mann an

Am Samstag, 25. November, griff einen fünfköpfige Personengruppe einen 41-jährigen Mann in der Heilbronner Straße an. Bei dem Angriff raubten die Täter den Geldbeutel mit einem zweistelligen Geldbetrag aus der Hosentasche des Mannes. Der Mann wurde mit einer Platzwunde an der Augenbraue in ein Krankenhaus gebracht.

Bei den Tätern handelt es sich um vier Männer und eine Frau, alle im Alter zwischen 16 und 20 Jahren. Eine sofort eingeleitete Fahndung führte nicht zum Erfolg.

Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der 0721/666 55 55 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Überfall am Schlossplatz: Senior leicht verletzt

Nach Polizeiangaben wurde der ältere Herr in der Nacht zum Samstag von einem Fremden am Marktplatz angesprochen. Später folgte der Täter dem Senior unbemerkt in Richtung Schloss. Auf dem Schlossplatz riss er den 74-Jährigen zu Boden und tastete ihn nach potentiellem Diebesgut ab. Hierbei nahm er eine Armbanduhr an sich und floh anschließend in Richtung Kaiserstraße. Der Senior wurde bei dem Vorfall leicht verletzt.

Von dem Täter ist lediglich bekannt, dass er eine dunkle Jacke und eine rote Jogginghose trug. Der Vorfall ereignete sich gegen Mitternacht.

Zeugen werden gebeten, sich an den Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0721/ 666 55 55 zu wenden.