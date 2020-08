In Karlsruhe sind zwei neue Bahnen eingetroffen: Die neuen Züge der Marke "Bombardier Flexity" werden im Schienennetz der Albtal-Verkehrs-Gesellschaft (AVG) unterwegs sein. Weitere neue Bahnen sollen folgen.

Die AVG hatte die neuen Züge bei Bombardierim Jahr 2018 aus einer bestehenden Option abgerufen. Die Flexity-Flotte in Karlsruhe wird damit auf 62 Fahrzeuge wachsen. Der Gesamtwert der damals getätigten Bestellung, die bis Mitte nächsten Jahres ausgeliefert werden soll, beläuft sich auf rund 87 Millionen Euro.

"Durch die neuen Optionsfahrzeuge setzen wir den Verjüngungsprozess bei unserer Fahrzeugflotte konsequent fort und vergrößern unsere Platzkapazitäten. Zudem können wir unseren Fahrgästen mit den neuen Stadtbahnen einen bestmöglichen Komfort und hohe Qualitätsstandards bieten und so die Attraktivität des öffentlichen Nahverkehrs in der Region weiter steigern", so Ascan Egerer, technischer Geschäftsführer der AVG, in einer entsprechenden Pressemeldung.

Die neuen Bahnen wurden aus Wien auf den Schienen überführt und in den kommenden Wochen für den Betrieb in der Region Karlsruhe vorbereitet. Die Betreiber rechnen mit keinen Schwierigkeiten, da sich die neuen Fahrzeuge technisch nur wenig den bereits im Einsatz befindlichen Zügen unterscheiden.