Karlsruhe vor 1 Stunde

Zwei Einbrüche in Rheinstetten von Hausbewohnern vereitelt

In Rheinstetten bei Karlsruhe haben Einbrecher am Dienstag und am Mittwoch versucht, in Wohnhäuser einzubrechen. Wie die Polizei mittels Pressemitteilung berichtet, konnten sich die Bewohner jedoch selbst helfen und schlugen die Täter in die Flucht.