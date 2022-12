von (pol/lan)

Im Zeitraum zwischen 16:00 Uhr und 22:00 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter über eine Terrassentür gewaltsam Zutritt in ein Wohnhaus in der Straße Am Michaelsberg, so eine Pressemitteilung der Polizei. Die Eindringlinge durchsuchten sämtliche Räumlichkeiten und stahlen Schmuck und Bargeld in Höhe von mehreren tausend Euro.

In ein Wohnhaus in der Esslinger Straße drangen ebenfalls unbekannte Täter im Zeitraum zwischen 16:00 Uhr und 18:00 Uhr ein. Über eine aufgehebelte Terrassentür gelangten die Einbrecher in das Innere des Doppelhauses. Dort durchwühlten sie die Schränke und Schubladen und nahmen vier Herrenarmbanduhren an sich.

Über die Höhe des entstandenen Diebstahl- und Sachschadens kann noch keine Angaben gemacht werden. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich telefonisch unter der Nummer 0721/49070 mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Durlach in Verbindung zu setzen.