Karlsruhe vor 1 Stunde

Zusammenstoß mit Auto: Radfahrer wird schwer verletzt

Auf der Willy-Brandt-Allee in Karlsruhe kam es am Abend des 26. Oktobers zu einem Zusammenstoß zwischen einem Radfahrer und einem Auto. Der Radfahrer sei daraufhin mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden, so die Polizei.