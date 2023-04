Karlsruhe vor 51 Minuten

Zum Austausch über Pflegefälle: Karlsruher Pflegestützpunkt bietet Online-Gespräche an

Ein Pflegefall in der Familie ist oft mit schweren und belastenden Aufgaben für alle Beteiligten verbunden, insbesondere für die pflegebedürftige Person selbst. Deshalb ist es laut den Pflegeeinrichtungen in Karlsruhe wichtig, sich untereinander auszutauschen. Zu diesem Zweck biete der Pflegestützpunkt des Landkreises mehrere Online-Gesprächsrunden an.