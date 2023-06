Wie das Polizeipräsidium Mainz in einer Pressemitteilung erklärt, wurde am Karfreitag ein grauer Rucksack der Marke Dakine am Baggersee Giesen in Linkenheim-Hochstetten gefunden. Dieser gehört augenscheinlich dem Vermissten.

"Im Rucksack befanden sich mehreren hundert Euro Bargeld, sein Studentenausweis der Universität Mainz, eine blaue Jako-Jacke in Größe 152 und diverse Nahrungsmitteln. Die Suche im Baggersee sowie alle bisherigen Ermittlungen verliefen ergebnislos", so die Mainzer Polizei.

Der Vermisste leide am Asperger Syndrom und meide aufgrund der Erkrankung jegliche sozialen Kontakte und war bis zum 31. März 2022 Informatikstudent an der Universität Mainz.

Es fehle derzeit jede Spur nach ihm. Laut Angaben der Angehörigen könnte er sich aufgrund seiner Erkrankung auch in irgendeiner Psychiatrie oder Krankenhaus aufhalten. Bei Hinweisen nimmt die Kriminalpolizei Mainz unter der 06131/65 36 33 oder jeder anderen Polizeidienststelle entgegen.