Karlsruhe vor 4 Stunden

Zugbegleiter während der Fahrt von Hund gebissen: Halterin muss in Karlsruhe aussteigen und wird angezeigt

Am Mittwochnachmittag hat ein Zugbegleiter im ICE 276 (Fahrweg Offenburg - Berlin) zwei Reisende auf die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung hingewiesen. Dabei wurde er von einem Hund gebissen und leicht am Unterarm verletzt. Am Karlsruher Hauptbahnhof wurde die Hundehalterin von der Bundespolizei von der Fahrt ausgeschlossen.