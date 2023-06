Mitarbeiter der DB Sicherheit hatten den Koffer bemerkt und das Bundespolizeirevier Mannheim verständigt. Anschließend wurde die Bundespolizeiinspektion Karlsruhe über den Vorfall informiert. Hinweise auf den Eigentümer wurden erfolglos abgefragt, auch Lautsprecherdurchsagen führten nicht zum Erfolg.

"Ein Sprengstoffspürhund der Bundespolizei war ebenfalls vor Ort. Dieser schlug an dem Koffer an, wodurch umfangreichere Absperrmaßnahmen durch die Bundespolizei veranlasst werden mussten. Spezialkräfte der Bundespolizei untersuchten den Koffer und konnten eine Gefährdung nicht ausschließen", so die Polizei

Erst um 11.33 Uhr öffneten die Spezialkräfte den Koffer und konnten so die Ungefährlichkeit des Inhalts feststellen. Die Absperrmaßnahmen wurden dann gegen 11.40 Uhr aufgehoben. Lediglich zwei Bahnsteige und die dazugehörigen Gleise blieben vorübergehend gesperrt. Durch die polizeilichen Maßnahmen kam es zu Zugumleitungen und Zugverspätungen.