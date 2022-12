Nachdem das Böllern pandemiebedingt verboten war, wird die Diskussion um das Zünden von Feuerwerkskörpern in diesem Jahr wieder neu entfacht. Erstmals seit zwei Jahren dürfen zum Jahreswechsel wieder Böller und Raketen fliegen.

Vorfreude ungebrochen

Nach langer Corona-Pause scheint die Vorfreude auf ein Silvesterfeuerwerk bei der Bevölkerung groß zu sein. Die Verkaufszahlen von Feuerwerkskörpern werden wohl wieder an die Jahre von vor der Pandemie anknüpfen.

Der Inhaber eines Feuerwerksgeschäfts sortiert in Baden-Württemberg zwei Tage vor dem Verkaufsstart des Silvesterfeuerwerks sein Sortiment. | Bild: Marijan Murat/dpa

"Wir rechnen für die gesamte Branche mit einem Verkauf von etwa 122 Millionen Euro Umsatz", sagt Peter Brücken, stellvertretender Pressesprecher von Weco Feuerwerk, einem der führenden Feuerwerkshersteller in Deutschland im Gespräch mit ka-news.de.

Doch hat die Corona-Pandemie nicht gezeigt, dass es auch anders geht und Silvester nicht unbedingt gezündet werden muss? Die Antwort: Ja, wenn man der Deutschen Umwelthilfe glauben mag.

Feuerwerk contra Umweltschutz

In einem offenen Brief an Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) fordert sie ein generelles Böllerverbot auch an Silvester. Laut Umwelthilfe würden nämlich Millionen Tiere und Menschen sowie die Umwelt unter dem Silvesterfeuerwerk leiden.

Bundesinnenministerin Nancy Faeser. | Bild: Michael Kappeler/dpa

Wie Matthias Walter, Pressesprecher der Deutschen Umwelthilfe, im Gespräch mit ka-news.de berichtet, habe der Brief bisher 60.000 Unterschriften von Einzelpersonen, Tierschutzverbänden, Ärzten und der Gewerkschaft der Polizei. Walter vertritt die Auffassung, dass Feuerwerk in vielfacher Hinsicht schädlich und gefährlich sei.

Lautstärke, Verletzungen und Feinstaub

So berichtet er, dass in Rom in Folge eines Feuerwerks hunderte Stare tot vom Himmel gefallen seien. Das lege nicht zuletzt an der immensen Lautstärkenbelastung. Die Tiere würden durch das laute Böllern aufgeschreckt und in Panik kilometerweit fliegen- bis zur völligen Erschöpfung.

"Ein Presslufthammer hat bereits eine Lautstärke von 100 Dezibel (dB). Die Angabe, dass die Lautstärkenbeschränkung von 120 dB von der Industrie beachtet werde, ist also kein Argument für, sondern gegen die Böllerei", meint Walter.

Verletzungen und gesundheitliche Schäden

Außerdem käme es jedes Jahr in Folge der Lärmbelastung durch Feuerwerk bei rund 8.000 Menschen zu Verletzungen des Innenohrs. Aber auch der Feinstaub, der beim abbrennen der Feuerwerkskörper entsteht, stelle ein gesundheitliches Risiko dar.

Zum Jahreswechsel werden laut Umwelthilfe durch Feuerwerkskörper in wenigen Stunden 5.000 Tonnen Feinstaub freigesetzt. | Bild: Carmen Jaspersen

"Der Tagesmittelwert für Feinstaub von 45 Mikrogramm wird bei der Silvesterböllerei gravierend gerissen. Er liegt dann örtlich bis zu dreieinhalb Mal so hoch und die überhöhten Werte halten sich teils über Tage." Dies sei vor allem für Asthmatiker oder Menschen mit Vorerkrankungen, wie etwa Herzkreislaufproblemen nicht ungefährlich.

"Feuerwerkskörper sind kein Spielzeug, das ist Sprengstoff", macht Walter deutlich. "Persönliche Freiheit endet da, wo ich ich andere mit meinem Handeln gefährde. Das restliche Jahr ist es verboten, aber an Silvester- wenn häufig auch noch Alkohol ins Spiel kommt- da sagt man: Jetzt dürft ihr rumböllern. Das ist nicht nachvollziehbar."

BVPK: "Umweltpolitischen Nebelkerzen"

Eine ganz andere Sichtweise auf Feuerwerk hat der Bundesverband für Pyrotechnik und Kunstfeuerwerk (BVPK). Er kann den Argumenten der Umwelthilfe nur wenig abgewinnen. Vermutet sogar ein Ablenkungsmanöver "vom Versagen in zentralen Bereichen des Klimaschutzes", wie auf der Website des Verbandes zu lesen ist.

Das zischt und sprüht Funken: Feuerwerk macht Freude, birgt aber auch Risiken, gegen die man sich zum Teil wappnen kann. | Bild: Roland Weihrauch/dpa/dpa-tmn

Der Verband spricht von "umweltpolitischen Nebelkerzen" und argumentiert, dass die tatsächliche Umweltbelastung durch Feuerwerk gering sei.

Beispielsweise sei beim Neujahrsfeuerwerk nur für wenige Stunden Feinstaub freigesetzt, während etwa die Emissionen durch Autos das ganze Jahr über durchgängig präsent seien.

Mit Blick auf die jährliche Feinstaubbilanz stelle zudem auch das Umweltbundesamt fest, dass Feuerwerksverbote keinen Effekt besäßen und empfehle daher auch kein grundsätzliches Feuerwerksverbot, so auf den Seiten des BVPK zu lesen.

Lärmbelastung

Hinsichtlich einer möglichen Lärmbelastung teilt der BVPK außerdem mit, dass ein Feuerwerk einer Lautstärkenbeschränkung von 120 dB unterliege und damit deutlich unter der Lautstärke eines Autorennens lege.

Wenn Eltern dem Kind versprechen, es Silvester für das Mitternachts-Feuerwerk zu wecken, dann sollten sie das auch tun. | Bild: Silvia Marks/dpa-tmn

Durch einen ordnungsgemäßen Gebrauch von zugelassenen Feuerwerkskörpern sei die Handhabung sicher, so der BVPK. Anders sehe dies bei illegal importierten oder gar selbst hergestellten Feuerwerkskörpern aus. Diese können zu schweren Verletzungen führen.

"Feuerwerk ist nicht nur laut, sondern bietet auch schöne Choreographien und Farben und ist ein Ausdruck von Freude", ergänzt Peter Brücken von Weco.

Natürlich würden plötzlich auftretende Knallgeräusche Wild- und Haustiere aufschrecken, weil sie diese Art von Geräuschen nicht gewohnt seien. Man solle daher entsprechend Rücksicht nehmen. Gleiches gelte für Kinder und ältere Menschen, meint Brücke.

Und der Müll?

Dann wäre da noch das Müllproblem. Die Stadt Karlsruhe hat bereits darauf hingewiesen, dass man seinen Müll nach dem Feuerwerk bitte entsorgen solle. Denn am Neujahrstag findet sich die Kehrseite der Freude auf den Straßen wieder- abgebrannte Raketen, Knaller und Wunderkerzenstäbe.

Und jetzt? Die Reste vom Silvester-Feuerwerk liegen mancherorts wochenlang auf den Straßen herum. | Bild: Judith Michaelis/dpa-tmn

Eine Erklärung dafür sei laut Brücke, dass durch das Abbrennen der Feuerwerkskörper Hitze und Glut entstehe und es empfohlen werde die Kracher erst nach 24 Stunden im Hausmüll zu entsorgen. Brücken gehe davon aus, dass sich die Bürger an diese Regelung halten würden und der Müll deswegen zunächst liegen bleibe.

Damit nicht ein Großteil auf Grünflächen oder in Gewässern landet, "appellieren wir an unsere Nutzer ihre Feuerwerkskörper in der Nähe öffentlicher Mülleimer abzubrennen, damit es die Entsorgungsbetriebe am nächsten Tag leichter haben."

Aktuell sei Weco außerdem dabei seine Feuerwerksartikel noch nachhaltiger zu machen. "Alles, was momentan noch Plastik ist, wird zu Papier und Pflanzenfaserstoffen", sagt Brücken.

Aktuell sei man dabei vor allem die Verpackung zu überarbeiten. Statt des durchsichtigen PVC-Deckels bei der Umverpackung, solle es zukünftig eine Faltschachtel aus Karton geben.

Spenden statt Böllern

"Wir sollten das alte Jahr verabschieden und mit guten Vorsätzen und Zuversicht ins neue Jahr starten. Jetzt erst recht", so Brücken. Er sei der Auffassung, dass das Silvesterfeuerwerk einen uralten Brauch darstellt und große Freude bereite.

Gegen ausgelassenes Feiern habe Matthias Walter nichts, im Gegenteil. Er selbst feiere mit Familie und Freunden. Ein Silvesterfeuerwerk wird beim ihm allerdings nicht gezündet. "Anstatt das Geld zu verbrennen, rufen wir alle Menschen auf, es gerade in diesen Zeiten doch einfach besser zu spenden."