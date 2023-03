"Wenn ich damit helfen kann, den Fokus auf eine bedrohte Art zu legen, mache ich das sehr gerne", erklärt Claus Peymann seinen Besuch im Zoologischen Stadtgarten Karlsruhe. Durch ein Interview, indem Peymann vom Zoo Karlsruhe geschwärmt habe, sei der Zoo auf die regelmäßigen Besuche des Regisseurs aufmerksam geworden, so die Stadt Karlsruhe. Zoodirektor Matthias Reinschmidt habe Peymann daher bei dem Treffen eine Ehrenkarte für den Zoo überreicht.

"Popularität für Artenschutz nutzen"

"Für uns als Zoo ist es immer sehr schön, wenn sich bekannte Menschen aus allen möglichen Bereichen für den Zoo interessieren und ihre Popularität nutzen, um den Artenschutz voranzubringen", betonte Reinschmidt. Beim nächsten Besuch sei dann eine persönliche Führung des Zoodirektors für den 85-jährigen Regisseur vorgesehen.

Peymann ist immer noch aktiv als Theaterregisseur, war bis 2017 Intendant, künstlerischer Leiter, Geschäftsführer und Alleingesellschafter des Berliner Ensembles. Er arbeitete in seiner langen Karriere zudem für das Universitätstheater Hamburg, das Stadttheater Heidelberg, das Frankfurter Theater am Turm, die Berliner Schaubühne, das Schauspiel Stuttgart, das Schauspielhaus Bochum, das Burgtheater in Wien und erarbeitete sich dabei den Ruf als "Papst" der deutschen Theaterszene.