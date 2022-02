vor 4 Stunden Karlsruhe Vogelgrippe im Karlsruher Zoo: Erste Tiere nach "Durchseuchung" genesen

Es ist der größte Ausbruch der "hochpathogenen aviären Influenza", auch bekannt als Vogelgrippe, in einem Zootierbestand. Doch nun soll es im Zoo Karlsruhe wieder langsam bergauf gehen. Das teilte die Stadt Karlsruhe in einer Pressemitteilung mit. Von insgesamt rund 90 Vögeln, die positiv getestet wurden, sollen jetzt noch 14 Tiere erkrankt sein. 27 Tiere sind im Zoo an der Vogelgrippe bislang verstorben.