vor 1 Stunde Karlsruhe Toter Eisbär im Karlsruher Zoo: "Blizzard" wurde 15 Jahre alt

Wie der Zoo Karlsruhe in einer Pressemitteilung informiert, ist der Eisbär Blizzard am Samstag, 5. Februar, gestorben. Die Tierpfleger haben ihn tot in der Innenanlage gefunden, wo er seit Montag zur Überwachung war, nachdem bei ihm in Narkose eine Wunde tierärztlich versorgt wurde. Bereits da waren durch eine Blutabnahme seine extrem hohen Nierenwerte aufgefallen.