Im Karlsruher Zoo und bei dessen Fans wachsen aktuell die Sorgenfalten. Den, wie der Zoo mitteilt, hat sich der Zustand von Elefantenkuh "deutlich verschlechtert." Auf ka-news.de-Nachfrage erklärt der Zoo. "Wir haben ein gutes Ärzteteam und hoffen das Beste."

Am vergangenen Freitag, 30. Juli, schockt der Zoo Karlsruhe seine Fans und Freunde mit einem Facebook-Post. Der Zustand von Elefantenkuh Nanda habe sich in den letzten Wochen deutlich verschlechtert. "Sie frisst nur noch sehr wenig und ist sichtlich eingefallen an Kopf, Rücken und Hüfte. Ihre Nierenwerte haben sich zudem negativ entwickelt", erläutert Zootierarzt Marco Roller im Post. In den Kommentaren finden sich zahlreiche Genesungswünsche und Zoo-Freunde sprechen den Tierärzten ihr Vertrauen aus, die richtige Entscheidung zu treffen.

Nanda wohl 54 Jahre alt

Nanda wurde laut Zooangaben wahrscheinlich 1967 geboren und ist damit 54 Jahre alt. Ein Alter, welches Elefanten in freier Wildbahn nicht erreichen würden. Seit 2016 lebt sie in der Karlsruher Altersresidenz für Elefanten und ist seitdem einer der Besuchermagnete im Stadtgarten. Seit rund zehn Jahren beeinträchtigt sie eine Graue Star-Erkrankung, weshalb Nanda fast nicht mehr sehen kann.

An Spekulationen, wie es mit Nanda in den nächsten Tagen und Wochen weitergeht, will sich Zoosprecher Timo Deible im Gespräch mit ka-news.de nicht beteiligen. "Wir sind an einem Punkt an dem es zu Ende gehen könnte. Es kann aber auch sein, dass sich ihr Zustand in den nächsten Wochen wieder verbessert. Wir geben auf jeden Fall unser Bestes und hoffen das Beste."

Dementsprechend sei auch das Thema "neue Elefanten" aktuell kein Thema im Zoo. "Das steht jetzt aktuell überhaupt nicht zur Debatte", so Deible und verwaist auf das "gute Ärzteteam, welches wir haben."

Fans und Besucher, die einen Blick auf Nanda werfen wollen, können dies weiterhin machen. Um ihren Kreislauf zu schonen, verbringt die Elefantendame die meiste Zeit im Inneren des Elefantenhauses. "Auch wenn das Dickhäuterhaus geschlossen ist, können die Zoogäste Nanda gut durch die große Einsichtsscheibe beobachten", so der Zoo auf Facebook.