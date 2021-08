vor 1 Stunde Karlsruhe Trauerfall im Karlsruher Zoo: Elefanten-Seniorin "Nanda" ist tot

Nun ist es traurige Gewissheit: Die betagte Elefantendame "Nanda" aus dem Karlsruher Zoo ist am Mittwochabend verstorben. Das teilte die Stadt Karlsruhe in einer Pressemitteilung mit. Nanda kam als Wildfang aus Asien nach Europa und wurde dann in verschiedenen Zirkussen gehalten. Seit 2016 lebte sie im Zoologischen Stadtgarten Karlsruhe in Europas erster Altersresidenz für Asiatische Elefanten. Ihr genaues Alter ist unbekannt, wird allerdings auf mindestens 54 Jahre geschätzt - ein stolzes Alter für einen Elefanten.