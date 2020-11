vor 53 Minuten Carsten Kitter Karlsruhe Happy Birthday, Halloween! So süß feierte Karlsruhes Hippo-Baby seinen ersten Geburtstag

Der gruseligste Tag des Jahres wurde in Karlsruhe im vergangenen Jahr plötzlich zum wohl süßesten Tag: Am 31. Oktober 2019 erblickte Halloween im Karlsruher Zoo das Licht der Welt - und nein, es ist nicht die Rede von dem traditionellen Volksbrauch, sondern von dem Flusspferd-Baby, dass passend zu diesem Tag so getauft wurde. Am Samstag feierte das kleine Hippo seinen ersten Geburtstag - standesgemäß mit einer Obst- und Gemüse-Torte.