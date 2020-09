vor 1 Stunde Verena Müller-Witt Karlsruhe Giraffe, Papagei und Co.: An diesen Stellen wird sich der Karlsruher Zoo verändern

Der Karlsruher Zoo hat Großes vor: Über 30 Bauprojekte sollen in den nächsten zehn Jahren realisiert werden. Zuletzt wurde Anfang des Jahres das Totenkopfäffchen-Gehege fertiggestellt. Doch das soll noch lange nicht alles gewesen sein. Was sich seitdem im Zoo getan hat und auf was sich Besucher in der Zukunft noch freuen können - ka-news.de hat Zoodirektor Matthias Reinschmidt gefragt.