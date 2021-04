vor 1 Stunde Karlsruhe Zuwachs im Karlsruher Zoo: Zwergflamingo-Küken erblickt das Licht der Welt

Ein Zwergflamingo-Küken ist in der Osterwoche im Zoo Karlsruhe geschlüpft. Das teilte Sprecher Timo Deible am Freitag mit. Zwei wurden bereits vor zwei Wochen geboren. Die Jungtiere bleiben die ersten Tagen weiter im und rund um das Nest, das wie ein Kegelstumpf aus Erde und Schlamm gebaut wird. Versorgt wird der Nachwuchs in Arbeitsteilung von Mutter und Vater mit einer Art Kropfmilch, die in der Speiseröhre der Eltern gebildet wird.