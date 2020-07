vor 1 Stunde Lena Kube Karlsruhe Falsche Spekulationen um Elefanten-Zuwachs: Kein neuer Dickhäuter für den Karlsruher Zoo

Zoo-Geflüster: Eine tschechische Elefantendame soll in Karlsruhe ein neues Zuhause finden, wurde in den vergangenen Tagen spekuliert. Denn seit dem Umbau des Elefantengeheges hat der Karlsruher Zoo Kapazitäten für neue Dickhäuter. Doch: Entgegen aktueller Medienberichte ist an diesen Gerüchten nichts dran - und die Besucher müssen auch erst einmal noch länger auf ein weiteres Rüsseltier warten.