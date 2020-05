Der Karlsruher Zoo heißt zwei neue Eisbären willkommen: Das fünfjährige Weibachen Charlotte aus dem Erlebnis-Zoo Hannover und der 13 Jahre alte Blizzard aus dem Tierpark Hagenbeck. Der bislang in Karlsruhe gehaltene Eisbär Kap ist dafür nach Hamburg umgezogen.

Kap lebte seit dem Tod von Nika im vergangenen November allein auf der Anlage im Zoo Karlsruhe. "Beim 19 Jahre alten Eisbären sind vor allem seine Gene besonders interessant, da er das einzige Männchen aus der 'Moskauer Linie' ist, die ansonsten in den europäischen Zoos nicht vertreten ist", schreibt die Stadt Karlsruhe in einer Pressemeldung.

"Wir hätten gerne mit Kap hier in Karlsruhe gezüchtet"

Bei einer vor wenigen Wochen durchgeführten Fruchtbarkeitsuntersuchung habe sich zudem gezeigt, dass Kap über sehr gute "Manneskraft" verfügt.

"Wir hätten gerne mit ihm hier in Karlsruhe gezüchtet", erläutert Zoodirektor Matthias Reinschmidt. Die Entscheidung des Zuchtbuchführers ging aber in eine andere Richtung. In Hamburg soll Kap nun mit dem Weibchen Viktoria für Nachwuchs sorgen.

Kap soll für Nachwuchs bei Eisbären-Dame Viktoria sorgen

Experten vom Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung (IZW) hätten in der Vergangenheit sogar bereits eine künstliche Befruchtung von Viktoria mit dem Sperma von Kap versucht, heißt es von Seiten der Stadt weiter. Daraus entwickelte sich jedoch keine Trächtigkeit.

"Kap ist unheimlich wichtig für die Erhaltungszucht der Eisbären in Menschenobhut. Daher stellen wir unsere eigenen Zuchtbemühungen auch gerne etwas hinten an und wünschen dem Tierpark Hagenbeck viel Erfolg, dass es bald auf natürlichem Weg Nachwuchs von Viktoria und Kap in Hamburg gibt", sagt Reinschmidt.

Vorerst kein Eisbär-Baby im Karlsruher Zoo geplant

Der Zoo Karlsruhe wolle vorerst mit Blizzard und Charlotte nicht züchten. Blizzard, der bereits seit Montag in Karlsruhe lebt, hat sich in Hamburg als unfruchtbar erwiesen, Charlotte, die am Mittwoch zu ihrem neuen Artgenossen stieß, habe aktuell keine Empfehlung aus dem Internationalen Zuchtbuch, das alle Eisbärenhaltungen in wissenschaftlich geführten Zoos koordiniert.

"Wir freuen uns jetzt erst einmal, so ein schönes Pärchen bei uns zu haben. Dennoch bleiben wir weiter mit dem Zuchtbuchführer im Gespräch, welche Möglichkeiten sich in der Zukunft wieder für die Zucht in Karlsruhe ergeben", so Reinschmidt, der auf die lange Tradition der Eisbärenzucht in der Fächerstadt verweist.

Charlotte und Blizzard erkunden heute bereits die unterschiedlichen Teile der Außenanlage. Noch sind die beiden Tiere getrennt, können sich aber an einem Gitter beschnuppern, was sie auch schon mehrfach gemacht haben. Sie bekommen noch einige Tage Zeit, sich einzugewöhnen. Dann dürfen die beiden Bären auch gemeinsam auf die Anlage.