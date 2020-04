vor 1 Stunde Karlsruhe Keine Tiere verletzt: Kleiner Brand im Karlsruher Zoo am Montagmorgen

In der Nähe des Elefantengeheges kam es im Karlsruher Zoo am Montagmorgen gegen acht Uhr zu einem Brand. Unterhalb der Fußgängerbrücke des Tiergartenwegs breitete sich Feuer in einem Verschlag aus. Dort werden Geräte zur Pflege der Grünanlagen aufbewahrt. Die Feuerwehr schätzt den Schaden auf 50.000 Euro.