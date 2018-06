Es gibt Zuwachs bei der Seelöwengruppe im Karlsruher Zoo. Vor wenigen Tagen wurde die 17-jährige Seelöwendame Olivia zum sechsten Mal Mutter. Ob der Nachwuchs der Ohrenrobben ein Männchen oder Weibchen ist, können die Verantwortlichen noch nicht mit Sicherheit sagen.

Das Junge kam in einer der Innenboxen der Seelöwenanlage zur Welt, wo es zusammen mit der Mutter vorerst auch bleibe, so die Stadt in einer Pressemitteilung. Der Seelöwen-Mama soll so ausreichend Zeit und Ruhe für die Aufzucht gegeben werden. "Sie kümmert sich sehr routiniert um ihren Nachwuchs, verteidigt es auch gegenüber uns Tierpflegern. So soll es auch sein", stellt Tierpfleger Thomas Ramm fest.

In wenigen Tagen soll sich das Jungtier hinter den Kulissen in einem kleinen Becken ans Wasser gewöhnen. Erst danach werde das Kleine zur Gruppe kommen und somit auch für die Besucher sichtbar sein, heißt es von Seiten des Zoos.

Sechs Seelöwen leben in Karlsruhe

Kalifornische Seelöwen sind bei der Geburt nur knapp fünf Kilo schwer und etwa 70 Zentimeter lang. Innerhalb eines Monats soll sich das Gewicht des Kleinen schon verdoppelt haben. "Jedes Tier hat jedoch seine Eigenheiten. Unser jetziger Nachwuchs ist eher ein ruhiger, kleiner Seelöwe, der viel schläft", erzählt Ramm. Vater des Seelöwenbabys ist Stevie, der mit Olivia, Iris, Chicca und Ilana in Karlsruhe lebt.

Der Karlsruher Zoo ist seit Jahren erfolgreich in der Zucht von Seelöwen. Im vergangenen Jahr kam Fiona auf die Welt. Ältestes Tier in der Gruppe ist Iris mit 31 Jahren, was ein enormes Alter für Seelöwen bedeute, so der Zoo. Der Zustand des Tieres wird von der Tierärztin sowie den Tierpflegern genau beobachtet. Solange es ihr dem Alter entsprechend gut geht, darf Iris ihren Lebensabend im Zoo verbringen.