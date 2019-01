Manchmal liegen Freude und Leid bedauerlicherweise sehr nahe beieinander: Nachdem erst am gestrigen Dienstag von der Geburt eines Flusspferd-Babys im Karlsruher Zoo berichtet werden konnte, ereilt die ka-news-Redaktion an Mittwochmorgen die traurige Nachricht, dass der Nachwuchs verstorben ist.

Das gerade einmal zwei Tage alte Flusspferd ist tot. Das berichtet die Stadtverwaltung in einer Pressemeldung am Mittwochmorgen. Der Tod wurde am Morgen durch das Zoo-Team festgestellt. Das Jungtier wurde leblos im Gehege aufgefunden. "Die erfahrene Mutter war immer wieder auf den Boden des Beckens abgetaucht, hatte offensichtlich versucht, ihr Kleines an die Wasseroberfläche zu bringen", heißt es in der Meldung weiter.

Die geschockten Mitarbeiter ließen das Wasser im Becken ab und fanden das Baby dann am Grund. "Es gab keinerlei Anzeichen dafür, dass irgendetwas nicht in Ordnung mit dem Jungtier war", so der Zooleiter Mattias Reinschmidt. Bei der erfahrenen Mutter Kathy sei das Junge bestens aufgehoben gewesen. Die Todesursache wird nun untersucht.

